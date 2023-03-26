شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "أنا قادر" لـ أحمد سعد من مسلسل "جعفر العمدة" تقترب من 5 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت الأغنية الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة " أنا قادر" للنجم أحمد سعد، من تحقيق 5 ملايين مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومازالت تحقق نسبة مشاهدات كبيرة خاصة أن العمل من المسلسلات المهمة التي تعرض في السباق الرمضانى الحالي.

"أنا قادر" غناء الفنان أحمد سعد ويشارك فيها بالأداء الصوتي الشاعر "هشام الجخ"، ومن ألحان هيثم نبيل، وتوزيع كوليكس بوي.

وتقول كلمات الأغنية :

واديني لسة بتفرج

ده سرك أسود وبتهرج

ودنيا مشيها أعرج وأنا صابر

على وشي سمر زنهار

وقلب أخضر لكن صبار

ومهما يطول المشوار أنا قادر

لا عمري طمعت في اللي معاك

ووقت الشدة كنت وراك

ومش قصدي إني كنت ملاك

لكن شبعان

وفاتح قلبي على المكشوف

وبعشق موت ومش مكسوف

كلامي دغري ومش ملفوف

ولا باهت

أنا صابر وصبري شديد

ومهما بتخلف المواعيد

أنا بضحك عنيد وسعيد

وأقول هانت

قابلت كتير وشوفت كتير

ولا خفتش من المشاوير

ورغم الويل فضلت كبير ما بصغرش

أنا ما مدتش إيدي في يوم

وشيلت حمول كوم ورا كوم

ويحلالي أبات مظلوم ولا أظلمش

غريب في بلاد ماتعرفنيش

وبستنى الوعود ماتجيش

وحتى زماني مانصفنيش

يا دنيا وشوش

عايشها زي خطوة دب

وأنا صادق فصحبة ذئب

وصدق الحر غية وكيف

ما بيسبهوش

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.