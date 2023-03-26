شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 4.. هل تستطيع يسرا الحصول على شقتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc، ومنصة watch it، اجتازت الدكتورة سيمحة مرحلة إخلاء سبيلها من سرايا النيابة، بعد ان ساعدها في التحدث مع وكيل النيابة، وشرح حكاية عودتها من كندا هي وHبنائها بسبب الميراث.

وتوقع الجمهور: هل تستطيع أن تحصل الدكتورة سنيحة على شقتها في الميراث؟

وشهدت الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة يسرا ، إخلاء سبيل الدكتورة سميحة من سرايا النيابة، بعد أن ساعدها ضابط المباحث، حيث شعر إنها ارتكبت خطأ ويمكن الوقوف بجانبها، كما حاول بويكا – عنبة أن يساعد مايان السيد ابنة الدكتورة سميحة وفر لها مسكن في منزله لحين عودة والدتها وأخيها من النيابة .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.