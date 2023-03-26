شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: قصة العمل تحكمنا بتقديم أعمال في 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كبيرة حصدها النجم طارق لطفى بعد عرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الجديد "مذكرات زوج" والذى يعرض على قناة CBC ومنصة WATCH IT، حيث أوشك لطفى على الانتهاء من تصوير المسلسل، إذ يتبقى له أسبوع وينتهى من تصوير العمل بالكامل، وهو مكون من 15 حلقة .

وأجاب لطفى عن سؤال فكرة تقديمه لعمل درامى مكون من 15 حلقة للمرة الأولى، والذى أكد لـ"الخليج 365" أن "القصة" التي تحكم الفنان في تقديم أعمالا تتكون من 15 حلقة أو 30 أو أكثر، وأنا لا اضع استراتجيات على الأطلاق، ولكنى ابحث دائماً على الأدوار أو الاعمال الجيدة التي تبنى جسور الثقة بينى وبين الجمهور.



طارق لطفى

وأضاف لطفى: الحقيقة أن مذكرات زوج "قماشة" تتحمل أكثر من 15 حلقة، ولكننا فضلنا أن نقدمها بشكل معاصر وفى هدوء بدون تسرع، بالإضافة إلى ان الأعمال ذات الت 15 حلقة تأخذ وقتاً اقل ومجهود اقل، فضلا عن ان تلك المسلسلات تتماشى مع التطور السريع في التكنولوجيا الرقمية وتخاطب الأجيال التي تذهب للمنصات وهو أمر جيد أن تصبح متنوع في كل الأمور.