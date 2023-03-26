- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "كشف مستعجل" يتصدر تريند Watch It فى السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر
واستعرضت الحلقة الثالثة عن محاولات سهام الهرب من يوسف، ولكن يجبره الأخير ويقنع أهله بالسفر إلى الفيوم، ليعرف سهام أن يوسف يخطط لعملية قتل، فيحاول إقناع أهله برفضه ولكن تعلّق شقيقته به وأموال يوسف الكثيرة يقف حاجزًا أمام محاولات سهام.
ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.
كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.
وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار .