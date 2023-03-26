شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "كشف مستعجل" يتصدر تريند Watch It فى السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّر مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، تريند منصة Watch It في السعودية والإمارات، كما تصدر محركات بحث جوجل، وذلك بعد تطور أحداث الحلقة الثالثة والتي كشفت عن أن شقيقة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) هي نفسها نانو ساسو (هنادي مهنا) التي يحبها يوسف (مصطفى خاطر)، فكيف سيتصرف دكتور سهام وهو مهدد بالقتل إذا لم يُعالج يوسف؟





واستعرضت الحلقة الثالثة عن محاولات سهام الهرب من يوسف، ولكن يجبره الأخير ويقنع أهله بالسفر إلى الفيوم، ليعرف سهام أن يوسف يخطط لعملية قتل، فيحاول إقناع أهله برفضه ولكن تعلّق شقيقته به وأموال يوسف الكثيرة يقف حاجزًا أمام محاولات سهام.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار .