شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة3 ضرب نار..العوضى وياسمين فى رحلة نيلية والمصرى يطلب الزواج منها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، المعروض على قناة on ومنصة WATCH IT، وشهدت الحلقة هجوما من العترة (محمود غريب) على منزل مهرة (ياسمين عبد العزيز)، وظهر جابر (أحمد العوضى) وضرب رجال العترة وقبض على الأخير، وانهالت عليه مهرة بضربه على وجهه.

وطلب زيدان (ماجد المصرى) من "مهرة" أن تأتى إليه لتجد العترة موجودا هناك، وتخبره أن الأخير هاجم منزلها ببلطجية، وتقابلت "مهرة" وجابر على النيل وتناولا حمص الشام وأخبرها أنه يمتلك ورشة فى الصعيد تحمل اسم "الكوماندا" وأنه يريد استئجار محل للعمل به.

وفى الوقت الذى يتسلم فيه "جابر" من "مهرة" المحل لفتحه محل "كاوتشات" عربيات ينصب "رزق" (ضياء عبد الخالق) كمين لـ"جابر" للثأر منه، ويقوم هو وأعوانه بالهجوم عليه بالسلاح ولكنه يتفادى

ذلك حتى مجيئ المعلم عربى وينقذه منهم.

يذهب زيدان (ماجد المصرى) إلى منزل مهرة ويطلب يدها للزواج ويخبرها أنه سيقيم لها حفل زفاف كبير ويهتم بها وبأخواتها ويلبي لها ما تحتاجه، ولكن "مهرة" ترفض عرضه وتخبره أنها غير موافقة على الزواج منه لأنها مخطوبة لشخص آخر.