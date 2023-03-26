شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة.. محمد رمضان ينقذ زينة من زوجاته الثلاث (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة، الذى يعرض على قناة دى إم سى ومنصة WATCH IT أحداثا مثيرة، واصطحب الفنان محمد رمضان زوجته الرابعة الفنانة زينة لمنزله وسط ذهول زوجاته الثلاث.

وبدأت مى كساب بسؤاله عن زينة ولم تتلق منه الرد وحاولت زوجات رمضان الثلاث التعدى على زينة ولكنه أنقذها، ورفض "رمضان" شرط "زينة" للزواج منه حيث طلبت 40 مليون جنيه لإخراج والدها بيومى فؤاد من السجن إلا أنه عرض عليها عرضا آخر قائلًا: "نتجوز لو حبيتينى وعشرتنا كانت حلوة هديكى الفلوس لو ما حبيتينيش أول ما تطلبى الطلاق هطلقك".

وعاتبته والدته الفنانة هالة صدقى بسبب الجوازة الرابعة، فيما تلقى "رمضان" خبرا عن قرب خروج "شوقى فتح الله" الفنان منذر رياحنة من السجن حيث تم حبسه بعد أن أطلق النار على "رمضان" وشرع فى قتله.