نادين نسيب نجيم: “شي بيقهر وأول مرة يصير معي من 15 سنة”

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 03:50 مساءً - أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم عن استيائها من حذف بعض المشاهد واللقطات وردود الأفعال لها بمسلسلها “وأخيرا”، والتي تشارك به في موسم رمضان 2023 .

كشفت نادين نسيب نجيم عن هذا الأمر في ردها على تغريدة لمتابعة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي أشادت بالمسلسل وتحديدا بالحلقة الثالثة منه .

فقالت المتابعة في تغريدتها: “وأخيراً، ما عم بتطلع ولا كلمة معي، لأنه كل كلمة قليلة على اللي عم نشوفه نادين نسيب نجيم .. حلقة الثالثة لحالها بدها جوايز، اوف شو ناطر هالمسلسل جوايز، منحكي لما تنعرض الحلقة بكرا” .

لترد نادين نسيب نجيم عليها قائلة: “والله بس يا ريت تنحط مشاهدي متل ما هي لأنه عم تنكب كلوزات وريأكشنات مهمة وما عم بعرف ليش .. صراحة شي بيقهر تشتغل وتعطي من قلبك وتلاقي بعدين شي تاني من دون أي تبرير، بس منقول الحمد لله” .

وتساءلت متابعة أخرى عن السبب من وراء حذف هذه اللقطات، لتجيب نادين نسيب نجيم: “ما بعرف أول مرة يصير معي هيك من 15 سنة لهلئ” .

يذكر أن مسلسل “وأخيرا من إخراج أسامة الناصر .. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من سوريا ولبنان ومنهم النجمة منى واصف والفنان قصي خولي، وذلك في التعاون الثالث بينه وبين الفنانة نادين نسيب نجيم .