مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم النادي الأهلي

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 03:50 مساءً - كشفت الفنانة مي سليم عن تلقيها عرضا بالزواج من مهاجم بالنادي الأهلي المصري دون الكشف عن اسمه، إلا أنها رفضت الزواج منه لأنه يصغرها ب 10 سنوات .

قالت مي سليم خلال استضافتها في برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة موجهة حديثها إلى شيخ العرافين بالبرنامج: “دي معلومة محدش يعرفها خالص، إلا بقى لو أختي ميس بتسربلك معلومات أو بترشيها” .

تابعت: “كان فيه لاعب مش هقول اسمه وكان عايز يتقدملي، ومش قصة إنه أصغر مني ب 10 سنين، بس أنا شفت إنه لأ” .

كما صرحت مي سليم خلال اللقاء بارتباطها في الوقت الحالي بشخص من الوسط الفني، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون زيجتها الثالثة .

وبسؤالها عن خلافها مع الفنان محمد رجب بسبب مسلسل “ضربة معلم” وقيامه بعمل “بلوك” لها على مواقع التواصل، أجابت: “الموضوع ده محدش يعرفه خالص” .

فيما تحدثت مي سليم عن سوء العلاقة بينها وبين الفنانة لوسي منذ تصويرهما لمسلسل “ولي العهد”، وعلقت قائلة: “كانت واخدة مني موقف جامد أوي وقعدنا شوية في اللوكيشن هي مش حباني” .

أضافت: ” المهم روحتلها وقولتلها مدام لوسي حضرتك مبتحبنيش ليه، قالتلي مبحبكيش آه وبحب أختك، انتي دمك تقيل على قلبي .. في آخر المسلسل بقت تيجي وتتكلم معاياوأنا بحبها أوي” .

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