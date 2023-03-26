كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 03:50 مساءً - كشفت الفنانة مي سليم عن تلقيها عرضا بالزواج من مهاجم بالنادي الأهلي المصري دون الكشف عن اسمه، إلا أنها رفضت الزواج منه لأنه يصغرها ب 10 سنوات .
قالت مي سليم خلال استضافتها في برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة موجهة حديثها إلى شيخ العرافين بالبرنامج: “دي معلومة محدش يعرفها خالص، إلا بقى لو أختي ميس بتسربلك معلومات أو بترشيها” .
تابعت: “كان فيه لاعب مش هقول اسمه وكان عايز يتقدملي، ومش قصة إنه أصغر مني ب 10 سنين، بس أنا شفت إنه لأ” .
كما صرحت مي سليم خلال اللقاء بارتباطها في الوقت الحالي بشخص من الوسط الفني، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون زيجتها الثالثة .
وبسؤالها عن خلافها مع الفنان محمد رجب بسبب مسلسل “ضربة معلم” وقيامه بعمل “بلوك” لها على مواقع التواصل، أجابت: “الموضوع ده محدش يعرفه خالص” .
فيما تحدثت مي سليم عن سوء العلاقة بينها وبين الفنانة لوسي منذ تصويرهما لمسلسل “ولي العهد”، وعلقت قائلة: “كانت واخدة مني موقف جامد أوي وقعدنا شوية في اللوكيشن هي مش حباني” .
أضافت: ” المهم روحتلها وقولتلها مدام لوسي حضرتك مبتحبنيش ليه، قالتلي مبحبكيش آه وبحب أختك، انتي دمك تقيل على قلبي .. في آخر المسلسل بقت تيجي وتتكلم معاياوأنا بحبها أوي” .
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=686646623262608&t=347
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.