وفاء عامر عن هذه الفنانة: “قلبي واجعني عليها أوي”

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 03:50 مساءً - وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة إلى الفنانة شيرين الطحان على خلفية الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، واستدعت نقلها إلى المستشفى وتواجدها بغرفة العناية المركزة ومنع الزيارة عنها .

نشرت وفاء عامر عبر حسابها على موقع “انستجرام” صورة لخبر عن الفنانة شيرين الطحان يفيد بمنع الزيارة عنها بسبب تدهور حالتها الصحية في العناية المركزة .

وأرفقت وفاء عامر الصورة بتعليق مطالبة المتابعين من خلاله بالدعاء لشيرين الطحان، فقالت: “قلبى واجعنى عليها أوى .. أرجو الدعاء لشيرين الطحان، اللهم شفاء لا يغادر سقما” .

كما خرج المخرج عمرو عابدين بنداء استغاثة دعا من خلاله إلى دعم الفنانة شيرين الطحان وعلاجها على نفقة الدولة، خاصة مع ارتفاع سعر علاجها من مرض السرطان الذي تعاني منه منذ سنوات .

كتب عمرو عابدين في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “شيرين الطحان واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جداً في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق” .

تابع: “شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لأنها ترقد حالياً في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث .. أرجو أن يصل صوتي لجميع جهات الدولة للإسراع بعلاج شيرين لأنها تحتاج لعلاج غالي جداً وبشكل سريع جداً” .

أضاف: “أتمنى أن يتم الإتصال بأهلها، أتمنى أن تقوم الدولة بعلاجها على نفقة الدولة وأتمنى أن تقف معها نقابة الإعلاميين وأيضا أدعو نقابة الممثلين وحتى إن لم تكن حصلت على العضوية العاملة ولكن لها تجارب محترمة كممثلة” .

واختتم المخرج عمرو عابدين منشوره قائلا: “أرجو أي جهة تقدر تساعد متتأخرش، الأهم أرجو من الجميع الدعاء لبنت مصرية طيبة وأصيلة وجدعة .. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعز الناس يا شيرين” .