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لوحة فنية.. كادرات تصوير الكتيبة 101 تخطف أنظار المتابعين وتحظى بإشادة واسعة

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القاهرة - سامية سيد - حظيت كادرات التصوير في مسلسل "الكتيبة 101" بحالة كبيرة من الإشادة بمجرد عرض الحلقة الثالثة أمس بشكل خاص، وذلك مع تنفيذ مشهد ذهاب أفراد الكتيبة لمهمتهم في القبض على التكفيريين المتواجدين في أحد الأنفاق بسيناء، ورغم انتظار المشاهدين للأكشن المنتظر إلا أن انتباه المشاهد ذهب للوهلة الأولى مع كادرات التصوير التي عكست مجهود كبير من طاقم العمل.

فتم تداول اللقطات بصورة كبيرة من جانب رواد السوشيال ميديا، وحظى طاقم التصوير بثناء كبير سواء مدير التصوير محمد مختار والمخرج محمد سلامة حيث خلقا حالة مميزة طوال أحداث الحلقات الثلاثة الأولى وبرزت بصورة جلية خلال مشهد حلقة الأمس وأنبأوا عن كادرات مميزة أخرى ينتظرها الجمهور ممن وصفوها بأنها ليست مجرد مشاهد وإنما لوحة فنية مميزة.

الكتيبة 1
الكتيبة 

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، مدير النصير محمد مختار، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر .

مسلسل الكتيبة
مسلسل الكتيبة

 

الكتيبة
الكتيبة

 

صور من كادرات الكتيبة
صور من كادرات الكتيبة

 

الكتيبة 101 1
الكتيبة 101 

 

جمال تصوير الكتيبة
جمال كادرات تصوير الكتيبة

 

الكتيبة 101
الكتيبة 101

 

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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