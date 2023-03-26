شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة فنية.. كادرات تصوير الكتيبة 101 تخطف أنظار المتابعين وتحظى بإشادة واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت كادرات التصوير في مسلسل "الكتيبة 101" بحالة كبيرة من الإشادة بمجرد عرض الحلقة الثالثة أمس بشكل خاص، وذلك مع تنفيذ مشهد ذهاب أفراد الكتيبة لمهمتهم في القبض على التكفيريين المتواجدين في أحد الأنفاق بسيناء، ورغم انتظار المشاهدين للأكشن المنتظر إلا أن انتباه المشاهد ذهب للوهلة الأولى مع كادرات التصوير التي عكست مجهود كبير من طاقم العمل.

فتم تداول اللقطات بصورة كبيرة من جانب رواد السوشيال ميديا، وحظى طاقم التصوير بثناء كبير سواء مدير التصوير محمد مختار والمخرج محمد سلامة حيث خلقا حالة مميزة طوال أحداث الحلقات الثلاثة الأولى وبرزت بصورة جلية خلال مشهد حلقة الأمس وأنبأوا عن كادرات مميزة أخرى ينتظرها الجمهور ممن وصفوها بأنها ليست مجرد مشاهد وإنما لوحة فنية مميزة.



الكتيبة

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، مدير النصير محمد مختار، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر .



مسلسل الكتيبة



الكتيبة



صور من كادرات الكتيبة



الكتيبة 101



جمال كادرات تصوير الكتيبة



الكتيبة 101