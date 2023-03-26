شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "الصفارة" على dmc اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين اليوم خلال النصف الأول من شهر رمضان الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي بعيدا عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "شفيق" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.