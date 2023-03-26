شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات كبيرة بدور أحمد عيد فى مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة، للنجمة نيللى كريم والذى يعرض حصريًا على قناةcbc طوال شهر رمضان، وظهور النجم أحمد عيد بشخصية مسعود عبد الجبار ونال إشادات كبيرة وواسعة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا ومن قبل المشاهدين بعد مشهد قتل أخيه الذي يجسد شخصيته الفنان علي الطيب.

وتصدر هاشتاج النجم أحمد عيد، موقع التدوينات القصيرة تويتر، وسط إشادات كبيرة بالدور، خصوصًا أنه يقدم شخصية بعيدة عن القالب الكوميدى كما تعود عليه الجمهور.

وتوالت التعليقات على الهاشتاج، كالتالى:"أحمد عيد اكتشاف ف الشر هو جوكر المسلسل يعمل كمان دور شر ويعمله بالروقان ده، مسلسل عملة نادرة رائع كإخراج وكتصوير وكطريقة سرد وكاست وأحمد عيد رهيب عودة قوية جدًا ودور مختلف ومركب ومساحته كبيرة وتقريبًا هيبقى أفضل دور ليه بشكل عام.. وجمال سليمان عظيم جدًا وكمان كمال أبو رية ومحمد فهيم.. وطبعًا طبعًا نيللي كريم ممتازة كالعادة".













مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.