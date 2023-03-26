هل تستطيعون معرفتها؟.. ممثلة مصرية شهيرة استطاعات أن تبرز موهبتها رغم مسيرتها الفنية القصيرة وتشارك حاليًا بموسم رمضان 2023.

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 02:43 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة قيل انها استطاعت أن تبرز موهبتها رغم قصر مشوارها الفني.

أنها الفنانة المصرية الشابة ندى موسى التي نشرت على موقعها الرسمى «إنستجرام»، صورة من طفولتها، حيث كانت تبلغ من العمر عشر سنوات.

وقد تباينت ردود الجمهور والمتابعين بين مؤيد لتغير ملامحها بشكل كبير وبين من اعتبرها لم تتغير كثيرًا.

من هي ندى موسى؟

ولدت النجمة الشابة ندى موسى في 8 من شهر أغسطس عام 1982 ولذلك فهي تبلغ من العمر 41 عام، اسمها الكامل هو (ندى موسى عبد الحليم موسى) وهي من أبرز فنانات الشابات في الوقت الحالي، شاركت في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، وبرغم أنها ما زالت في بداية مسيرتها الفنية إلا أنها استطاعت أن تبرز موهبتها وقدراتها الفنية

انطلاقتها الفنّية

بدأت الفنانة ندى موسى مشوارها الفني عام 2004 ولمعت في مسلسل «يوميات ونيس الجزء الـ7» عام 2010 ، ثم ساهمت في عدد كبير من الاعمال في السينما والدراما، حيث شاركت في مسلسل “الملكة” مع النجمة ياسمين عبد العزيز، لتجسد واحد من الأدوار الهامة في المسلسل والذي رشحها له المخرج حسام علي.

المسلسل الذي كان مقررًا له عنوان “فتاة والدها” ثم استقرت ياسمين على تسميته المسلسل “الملكة”، إذ تبتعد ياسمين في ذاك العمل عن الكوميديا عام 2015؛ كما شاركت ندى موسى مع الفنان أحمد السقا في مسلسل “ذهاب وعودة” بدور دينا

دورها في مسلسل «حكايات بنات»

وشاركت ندى موسى عام 2017 في مسلسل “حكايات بنات“، بجزئيه الـ2 والـ3، حيث قدمت شخصية ملك وشاركتها البطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجى المقدم، وأحمد العوضي، ومصطفى درويش، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج حسين شوكت.

أبرز مسلسلات وأفلام ندي موسى

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: البحث عن علا عام 2022 – شقة فيصل عام 2019 – لآخر نفس عام 2019 – بالحجم العائلي عام 2018 – الحساب يجمع عام 2017 – اللهم إني صايم عام2017 – حكايات بنات (ج2، 3) عام 2017، 2017-– جراب حواء عام 2016 – جراند أوتيل عام 2016 – عيون القلب عام 2015 – طريقي عام 2015 – الكابوس عام 2015 – ذهاب وعودة عام2015.

أنا عشقت عام2014 – دهشة عام 2014- هبة رجل الغراب (ج1، 2) عام 2014 – الداعية عام 2013 – أخت تريز عام 2012 – مع سبق الإصرار عام 2012 – يوميات ونيس (ج 7، 8) عام 2010، 2013 – مش ألف ليلة وليلة عام2010 – أحلام البنات عام 2004 .

أفلام سينمائية : الطيارة عام 2019 – ياباني أصلي عام 2017 – كلب بلدي عام 2016– ولاد رزق عام 2015– أيام في الساحل عام 2019 .

ندى موسى في موسم رمضان 2023

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة الشابة ندة موسى في موسم رمضان 2023 الجاري بـ “مسلسل عملة نادرة“، حيث تقدم دور “أُنس” خلال الأحداث.

مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل “عملة نادرة” تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

آخر أعمال ندى موسى

وكانت ندى موسى قد حصلت على جائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأخيرة عن دورها فى مسلسل المشوار.

ويعد آخر أعمال الفنانة ندا موسى مشاركتها فى “مسلسل المشوار” الذى عرض على شاشة قناة dmc في رمضان 2022 الماضى، كما سبق وأكدت بخصوص الكواليس أن الأمر بدأ باتصال من جانب المخرج محمد ياسين الذى تحدث معها بشأن العمل، لتسعد جدًا ولكن في نفس الوقت كانت خائفة بسبب إصابتها بفيروس كورونا وعما إذا كان هذا سيؤثر على الأمر.

وقالت وقتها فى تصريحات على هامش المهرجان: “وأنا بقول إني مصابة بفيروس كورونا كنت خايفة، ولكن المخرج محمد ياسين قالى إن أما أخف هنتقابل، وبالتالي سعدت جدًا، واستعنا بمدربة رقص من أجل شخصية عزة، علشان أفهم الدور أكتر، وحاولت أشوف فيديوهات على الإنترنت قريبة منها، علشان أعيش في الشخصية”.

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