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المشهورة السعودية مودل آش تفعل المستحيل لتتجاوز الخطوط الحمراء و تتحدى سما المصري بفيديوهاتها الاباحية ..شاهد الان

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فنون - كتب  ياسمين التهامي - أطلت عارضة الأزياء ، الشابة مودل آش، على طريقة على متابعيها بصورة اغراء جريئة ومثيرة للغاية

بدون لباس داخلي. وعلقت عليها قائلة: “هلووو اصدقائي الحلوين”.واختارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل،

 

لهذه الإطلالة التي وصفها الكثير من المتابعين بالفاضحة، لباس ضيق مع تسريحة شعر ناعمة انسدلت جوار نهديها المكشوفين.

ومؤخرا إنتشر فيديو جريء لعارضة الأزياء السعودية ، ​مودل آش،​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تتغنى بإرتدائها بيجاما من ريش النعام.

 

وسألت مودل آش، المتابعين هل يعلمون ما يعني ارتدائها بيجاما، لتجيب على نفسها بالقول إن ذلك يدل على أنها أصبحت من الطبقة المخملية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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