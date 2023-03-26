شاهد الفنانة الجميلة التي تسببت في طلاق ماجدة زكي وكمال أبو رية.. تزوجها كمال سرًا!؟

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 11:47 صباحاً - فنانة جميلة بملامح تركية أصيلة وموهبة تمثيلية مميزة، ورغم ما تتمتع به من جمال وأناقة وشهرة، إلا أنها رفضت الزواج تمامًا وفضلت التفرغ لفنها وقاعدتها الجماهيرية التي تتسع يومًا بعد آخر، حتى حصلت على لقب “أشهر عازبات الوسط الفني”.. هي الفنانة نرمين الفقي.



شائعاتها مع فاروق الفيشاوي وكمال أبورية

وتعتبر نرمين الفقي من أكثر النجمات اللاتي طاردتهن الشائعات منذ بداية مشوارها الفني، كان أبرزها زواجها سرًا من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وذلك بعد انتشار عدة صور تجمعهما على السوشيال ميديا كانت السبب الرئيسي وراء اتهامها بأنها على علاقة مع الفيشاوي، إلا أن الأخير صرح أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأنه رجل لا يصلح للزواج، مؤكدًا أنها سيدة جميلة وتستحق رجلًا يقدرها بشكل كبير.

هل تسببت نرمين الفقي في طلاق ماجدة زكي وكمال أبو رية؟

ومن ضمن الشائعات التي تم تداولها نشطاء مواقع التواصل أن نرمين الفقي كانت السبب الرئيس وراء طلاق الفنانة الكبيرة ماجدة زكي من زوجها الفنان كمال أبورية، بعد شائعة زواجهما سرًا مما تسبب في رد أبورية على تلك الشائعات التي انتشرت كسرعة البرق، حيث نفى ما تردده المواقع الإلكترونية من شائعات حول زواجه من الفنانة نرمين الفقي ليؤكد أنهما أصدقاء فقط وجمعهما أكثر من عمل فني سويًا، لافتًا إلى أنه يعتقد أن تلك الشائعة خرجت بعدما قدما معًا مسلسل ”كان ياما كان“.

وقامت نرمين الفقي بدورها بنفي شائعات زواجها من كمال أبورية، وأكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه مجرد صديق وأخ عزيز عليها منذ فترة طويلة، حيث شاركها في الكثير من الأعمال الفنية الدرامية، مؤكدة أنهما جيران في السكن في مدينة الشيخ زايد ليس إلا.

نرمين الفقي أشهر عازبات الوسط الفني وسر تأخر زواجها

وتعتبر نرمين الفقي أشهر عزباء في الوسط الفني المصري، وتعد من الفنانات القليلات اللواتي لم يتزوجن، وكشفت في لقاء إعلامي سابق عن عدم ممانعتها في الزواج من الرجل المناسب ولكن بشروط.

وأكدت نرمين الفقي أنها غير قلقة من تأخر الزواج، مشيرة إلى أنها كانت تنعم بالونس مع والدتها ولم يكن لديها الوقت الكافي للتفكير في الأمر بالإضافة إلى تزمت والدتها في اختيار العريس المناسب.

وأضافت نرمين: “قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم.. خوف الأم كان زيادة ورغم ذلك كان نفسها تشوفني مرتبطة وعندي حياة لكن في نفس الوقت كانت بتخاف عليا جداً”.

مواصفات زوج نرمين الفقي

أوضحت نرمين الفقي أن المستوى المادي ليس شرطا مهما لزواجها، “لو كنت مهتمة بالمادة كان زماني اتجوزت مليارديرات” ولكن يجب أن يكون زوجها المستقبلي على قدر من الثراء مما يمنحها عيشة هنيئة.

تابعت: “كان ممكن أعمل كده بس أنا عاوزة أفضل امرأة زوجة طبيعية صحيح الفلوس مهمة في حياتنا ومش هقول عاوزة أتجوز راجل في نفس مستوايا ممكن يكون أقل لكن يكون عنده مميزات تخليني كامرأة موافقة وكعيلة راضية عليه”.

اكملت صفاته قائلة: “لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكونش «سليط اللسان» أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل”.

وأكدت نرمين أنها لا تعبأ بعدم الزواج نهائيا، مشيرة إلى أنها من الأفضل أن تظل بلا زواج على أن تتزوج من رجل يصبح اختيارها السيء الذي تدفع ثمنه من شبابها وجمالها.

معلومات عن نرمين الفقي

اسمها كاملًا نرمين عبد الرازق الفقي، ولدت في حي لوران بمحافظة الإسكندرية في 21 يونيو 1969 عمرها 51 عامًا، تنتمي لعائلة فنية فابن خالها هو الفنان والإذاعي كريم كوجاك، تخرجت في مدرسة فيكتوريا كوليدج إحدى أعرق المدارس الإنجليزية في مصر، التحقت بكلية التجارة ولم تعمل بمجال دراستها نهائيًا، بدأت مشوارها الفني من خلال عملها في الإعلانات التليفزيونية بعدما اكتشفها طلعت يوحنا، وكانت بداياتها الحقيقية من خلال مسلسل “حياة الجوهري” مع النجمة يسرا.

تألق في التلفزيون وإخفاق في السينما

قدمت الفقي العديد من المسلسلات لدرجة أطلق عليها لقب ”ابنة التلفزيون“ وأبزرها: السيرة الهلالية، الليل وآخره، أبو العروسة، جبل الحلال، كما شاركت نيرمين في عدد قليل من الأفلام والتي لم تحظى بنجاح يُذكر، وأبرزها: اللقاء الثاني، كما قدمت بعض المسرحيات مثل: أنا ومراتي ومونيكا ودستور يا أسيادنا.

وغابت نرمين الفقى بعد عن الساحة الفنية عدة سنوات، وكشفت في اكثر من لقاء لها أن فترة غيابها، لم يكن بإرادتها، وإنما لأكثر من سبب أولها مرض والدتها، وتزامن مع ذلك أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها فى ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها فى تلك الفترة.

وفي عام 2014 عادت من جديد الفنانة نرمين الفقي للساحة الفنية وذلك من خلال مسلسل “جبل الحلال” للنجم الراحل محمود عبد العزيز، وتقدم بعد ذلك أيضا مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا، وتعود نرمين الفقي بقوة من خلاله للساحة الفنية مجددًا.

عمل فني قادها لقسم الشرطة بسبب سوزان مبارك

كشفت الفنانة المصرية في لقاء تلفزيوني إنها دخلت قسم الشرطة للمرة الأولى في حياتها بسبب مسرحية ”دستور يا أسيادنا“ مع الفنانين أحمد بدير وخليل مرسي وإخراج جلال الشرقاوي، نظرًا لأنها تحتوي على أبعاد سياسية وتتناول سيرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وسوزان مبارك، وتم إيقاف المسرحية فترة ثم عادت مرة أخرى.

وتتناول مسرحية ”دستور يا أسيادنا“ فكرة حق المواطن كما بالدستور في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فعندما تعلن الدولة عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يقرر الموظف البسيط ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية إلا أنه يواجه العديد من المفاجأت التي يتناولها العرض بطريقة كوميدية ساخرة.

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