شكرا لقرائتكم خبر عن حظ نيللى كريم فى الزواج خلال مسلسلاتها.. خيانة وغدر وقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، ولادة نادرة "نيللي كريم" لطفلها وسط سعادة الجميع، خاصة حماها عبد الجبار "جمال سليمان"، الذى أمر بذبح العجول لأهل النجع جميعا، وإعفائهم من دفع ثمن المعدية لمدة شهر احتفالاً بقدوم حفيده.

وكانت الأحداث في أول حلقة سعيدة بين نادرة "نيللى كريم"، وزوجها بلال "على الطيب" وأنها أحبته من أول نظرة ووقعت في حبه عندما كان يرقد في المستشفى وتطورت علاقتهما وأحبها وطلب يدها للزواج وتكللت قصة حبهما بولادة نادرة لطفلهما يوسف، ولكن الأحداث لن تظل سعيدة كثيرًا وكشفت نادرة عن مخاوفها لزوجها بلال "علي الطيب" بسبب إنجابها الولد ما سيدفع إخواته للعداوة وبالفعل حدث ما خافت منه نادرة وقتل مسعود "أحمد عيد" أخوه بلال "علي الطيب" وذلك بعدما كتب والدهما عبد الجبار 50 فدانا على البحر إلى "يوسف" ابن بلال وحفيده.

وبعد مقتل بلال زوج نادرة " نيللى كريم" في أول الأحداث استعاد رواد السوشيال ميديا حظ النجمة نيللى كريم في أزواجها خلال مسلسلاتها التي قدمتها طوال السنين في شهر رمضان وأنها لم تعيش قصة حب سعيدة خلال زواجها غير فقط في مسلسل " بـ"100 وش"، وأن في مسلسل "فاتن أمل حربى" كانت تعانى من عنف زوجها وطلاقها وعدم دفع أموال على أولاده، وأيضا في مسلسل اختفاء قتل زوجها وحاولت معرفة من قتله وفي مسلسل لأعلى سعر عانت من خيانة زوجها لها مع أعز صديقة لها.

مسلسل "عملة نادرة" يعرض حصريا على قناة CBC ومنصة WATCH IT تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.