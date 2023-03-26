شاهد .. فتاتان سعوديتان تثيراً غضب السعوديين بسبب فيديو رقص فاضح من غرفة نومها ومتابع: غلبت سما المصري و فيفي عبده

فنون - سعد محمود - المملكه العربيه السعوديه هي احد الدول العربيه التي تهتم بالتقاليد والعادات الاخلاقيه التي نعرفها عن المجتمع الذي يضم اطهره بقعه على وجه الارض التي تحافظ على تقاليدها وعادا تها ولكن ما نراه في السعوديه من حالات خارجه في الاونه الاخيره بسبب ما يفعلونه وما يشاهدونه وما دخل عليهم من اشياء لم تكن في المجتمع السعودي وخاصه النساء.

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط التزامًا وتحفظًا من حيث العادات والتقاليد ولكن منذ فترة طويلة ونحن نجد أشياء تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا المنتشرة.

يبدو أن جيل الشباب السعودي غير راضٍ عن التعايش مع طريقة عيش آبائهم وأجدادهم لذلك يريدون الانفتاح على العالم الجديد وتغيير عاداتهم ويريدون ان يفعلوا كما يفعل الشعوب الاخرى التي تحث على الانفتاح والتعري والمخلطه بين الجنسين وهذا لم تكن نعتاده على المملكه العربيه السعوديه.

في المجتمع السعودي كل شيء الان من عارضات الازياء والمهرجانات والحفلات الصاخبه في البلد العربي الاولى التي تهتم بالعادات والتقاليد والدين الاسلامي ونحن الان على موعد مع شيء جديد وهو بس فيديو مباشر يقومنا بالرقص بطريقه في غايه الاثاره ويقومون ببعض الحركات مع بعضهم البعض داخل منزلهم.

وبناء يعملن على طريقه الرقصات في الرقص الشرقي ومنهم من قالت معلقه نحن نحب الرقص ونريد ان نفعل ما تشاء ولا احد يريد ان يقوم بتقييد حريتنا ونحن لا نفعل اي شيء يخالف للعادات والتقاليد.