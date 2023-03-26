شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ولبلبة دويتو مميز عن علاقة أم بابنها فى مسلسل الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسلسل الكتيبة 101 علاقة مميزة بين الفنانة القديرة لبلبة، والفنان عمرو يوسف، حيث يلعب الثنائى شخصيات المقدم نور، ووالدته، وظهر التناغم ما بين شخصياتهم منذ أولى حلقات العمل، الذى اتسم بالكوميديا والخوف الدائم.

الكتيبة 101



الكتيبة 101

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من الكتيبة 101، مشهد كوميدى بين عمرو يوسف ولبلبة، أثناء جلوسهما لتناول الغذاء، وتأكيد الجالسين على تفضيله على شقيقته بشكل دائم، في إطار كوميدى اثناء قيام لبلبة بـ إطعامها له بشكل مستمر، ومحاولتها المتكررة في البحث له عن عروسة مناسبة، ودعمة تحت أى ظروف.



الكتيبة 101

تعرض قناة on حصريا فى التاسعة إلا ربع مساء يوميا مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.