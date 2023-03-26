شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستمر فى تصوير "عملة نادرة" أسبوعًا كاملاً في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر النجمة نيللى كريم في تصوير مسلسلها عملة نادرة والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، لمدة أسبوع كامل، حيث أوشكت نيللى وفريق عمل المسلسل على الانتهاء من تصوير المسلسل، الذى يخرجه ماندو العدل.

وحصد المسلسل على إشادات كبيرة من النقاد ورواد السوشيال ميديا، وذلك بعدما عرضت الحلقتين الأولى والثانية، حيث أشاد الجميع بأداء نيللى كريم واحمد عيد في المسللس، والذى تدور أحداثه حول تصارع عائلتين هما عائلة عبد الجبار وعائلة أبو عصايا.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.