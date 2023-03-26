شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى على طريقة أحمد زكى بفيلم الهروب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد العوضى على طريقة الفنان الراحل أحمد زكى خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ضرب نار"، وذلك بعدما ظهر وهو يرتدى الكوفيه الشهيرة التي طالما ميزت زكي باللون الأبيض في رائعته خلال فيلم "الهروب" الذى كان يجسد فيه شخص يهرب من ملاحقة الشرطة له بسبب محاولته في إيجاد زوجته التي خانته بعدما دخل السجن محاولاً إيقاع كل من ساهم في المؤامرة حوله وإدخاله السجن.



احمد زكى فى فيلم الهروب

العوضى وخلال الحلقة الثانية من المسلسل الذى يجسد فيه دور صعيدي أيضاً ظهر على نفس الطريقة، خلال أولى مشاهده في القاهرة وتحديداً منطقة شبرا الذى يتواجد فيها هارباً من عائلة في الصعيد تحاول أن تأخذ ثأرها منه.



احمد العوضى

ويعد الفنان أحمد زكي من أبرز الممثلين الذين قدموا شخصية الصعيدي التي لا تزال عالقة في الأذهان حينما قدم بطولة فيلم " الهروب ".

مواعيد مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



العوضى واحمد زكى

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.





العوضى واحمد زكى

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



العوضى