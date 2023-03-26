شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسطورة سيزيف المعبرة عن حالة طارق لطفى فى مذكرات زوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم دكتور طه عياد (خالد الصاوى) أسطورة سيزيف لوصف الحالة التى يمر بها رؤوف (طارق لطفي) خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج، وذلك بعدما حكى الثانى للأول عما يحدث له، حيث كشف رؤوف لـ طه، إنه يحلم دائمًا بكوابيس منها قتل مراته، عدم لحاقه بامتحان، وغيرها من الأحلام التي باتت تجيئه وهو ياقظ، وأنه ليست لديه الطاقة ليشتكي مما يعانيه، كما يخبره أنه يريد تغيير حياته في الباقي من عمره.



مذكرات زوج

وهذا ما دفع طه بوصف حالة رؤوف، بـ أسطورة سيزيف، ويعتبر سيزيف أحد أكثر الشخصيات مكرًا بحسب الميثولوجيا الأغريقية، حيث استطاع أن يخدع إله الموت ثاناتوس ما أغضب كبير الآلهة زيوس، فعاقبه بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادى، فيعود إلى رفعها إلى القمة، ويظل هكذا إلى الأبد، فأصبح رمز العذاب الأبدي.



مذكرات زوج

ومن بعدها أخبر طه، رؤوف أنه يعاني من أزمة منتصف العمر، ونصحه بضرورة إصلاح الفاسد في حياته، وبضرورة تسجيل مذكراته عن طريق الصوت على تطبيق خاص به وبزوجته، وبعد الانتهاء من التسجيل يرد عليه التطبيق، ليبدأ رؤوف في تسجيل مذكراته عبر التطبيق، ويذهب إلى زوجته ويخبرها أنه ضروري أن يغيرا حياتهما.



مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.