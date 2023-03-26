شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو وريهام عبد الحكيم يقدمان تترات الدراما بدار الأوبرا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان محمد الحلو حفل تترات دراما رمضان بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد 2 من أبريل المقبل، على المسرح الكبير، برفقة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في تمام الساعة 9 ونصف مساء.

محمد-الحلو وتشارك أيضًا خلال حفل تترات دراما رمضان الفنانة ريهام عبد الحكيم، ومن المقرر أن يقدم الثنائي عدد من الأغاني الخاصة بتترات المسلسلات الثابتة في وجدان الجمهور.



ريهام عبد الحكيم

يذكر أن الفنان محمد الحلو قدم خلال الماراثون الرمضاني الحالي تتر مسلسل "ضرب نار" برفقة الفنانة حنان ماضي، بعد 33 عاما منذ آخر تعاون بينهما خلال تتر مسلسل "الوسية".

وأبدع الثنائي في تقديم التتر الذي تتحدث كلماته عن ألم الفراق وعذاب الحب، وهو من كلمات كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

وتقول كلمات تتر ضرب نار:

لما الطريق بيضل شمس النهار تحمى ونتحرم من الضل

نقطع حبال الود تتبدل الرحمة يتراح مكانها الغل

مش فارقة مين فينا اللي ساب مش فارقة مين اتساب

نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب

بعد اللي ضاع بعد للي راح مين فينا عاش مرتاح

وياريتنا واحنا بنفترق كنا وريبنا الباب

الحب زي الوشم ما بيتشال وإن يوم حاولنا نشيله يتعبنا

لسا الحنين جوا القلوب قتال بس الزمن رافض يقربنا

والشمس لسا مشقشقة غابت في بحر من زى الضياع

ماهو من البداية كان اللقا مكتوب علي ورق الوداع

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.