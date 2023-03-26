ياسمين عز تنهار في مقلب المطعم الطائر ورامز جلال يطالبها بالاعتذار من النساء.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 02:47 صباحاً - تصدرت الاعلامية المصرية ياسمين عز الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في الحلقة الثالثة من برنامج رامز جلال «رامز نيفر إند». وبينما أعرب عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بما تعرضت له المذيعة المصرية المعروفة بدعمها الواسع للرجل على حساب المرأة.

وكانت ياسمين عز قد أعلنت عن وجودها في حلقة اليوم من برنامج «رامز نيفر إند» من خلال صفحتها على «فيسبوك»، وكتبت: «يا مدام أنا وعدتك إنك تشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي… أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة… زي ما أنا فرحتك… تقومي تفرحي فرعونك بكوب شاي وطبق قطايف بالمكسرات وما تحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك… مشاهدة ممتعة يا مدام».

وفاجأ رامز ياسمين عندما كشف عن وجهه بعد مقلب “المطعم الطائر”، والذي شهد انهيار الأخيرة وصراخها، إلا أن رامز استمر بمضايقتها وإخافتها.

كذلك حاول رامز استفزاز ياسمين، فأخبرها بأن الجمهور يسألها عما إذا كانت مجنونة، الا أن الأخيرة نست خوفها ودافعت عن نفسها قائلةً: “لا أنا عاقلة وست الكل”. وقد تداول رواد مواقع التواصل فيديو صراخ ياسمين عز، وخاصة النساء، اللواتي مازحنَ رامز على مقلبه بـ ياسمين، معتبرنَ أنه انتقم لهنَ من كلامها الداعم للرجال.

يُشار الى أن برنامج “رامز نيفر إند” شهد استقبال الفنان محمد رمضان والممثل أحمد السقا في الحلقتين الماضيتين.