“جاي بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش”.. المديفر يرد على محمد عبده بعد قوله “الفن ما يأكل عيش”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 02:47 صباحاً - كشف الفنان السعودي محمد عبده ، عن تحذير والدته له من دخول مجال الفن ، خلال بداياته ، قائلة “الفن ما يأكل عيش”.

وقال عبده خلال لقاء ببرنامج ” الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية” :” أمي قالت لي الفن هذا ما يأكل عيش , وصوتك له مواضع غير محموده “.

وتابع:” وكل كلامها صح .. ما يأكل عيش “. ليقاطعه مقدم البرنامج “عبدالله المديفر ” ، قائلا:” ما شاء الله جاي لنا بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش ” ، فأجابه محمد عبده” أنا أتكلم عن ذاك الزمان “.

وأضاف محمد عبده: والله ياعبدالله أنا ما آخذ أجر أنا أحصل على مكافأة ، وحتى أمام أسامينا في الإذاعة مكتوب مكافأة ، إلى الآن أنا ما أسميه أجر .

وأردف: كل مشواري الفني 55 أو 60 سنة ، ما بدأ الفن يدخل مدخول إلا الـ 15 سنة الأخيرة.