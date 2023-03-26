كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 02:47 صباحاً - كشف الفنان السعودي محمد عبده ، عن تحذير والدته له من دخول مجال الفن ، خلال بداياته ، قائلة “الفن ما يأكل عيش”.
وقال عبده خلال لقاء ببرنامج ” الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية” :” أمي قالت لي الفن هذا ما يأكل عيش , وصوتك له مواضع غير محموده “.
وتابع:” وكل كلامها صح .. ما يأكل عيش “. ليقاطعه مقدم البرنامج “عبدالله المديفر ” ، قائلا:” ما شاء الله جاي لنا بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش ” ، فأجابه محمد عبده” أنا أتكلم عن ذاك الزمان “.
وأضاف محمد عبده: والله ياعبدالله أنا ما آخذ أجر أنا أحصل على مكافأة ، وحتى أمام أسامينا في الإذاعة مكتوب مكافأة ، إلى الآن أنا ما أسميه أجر .
وأردف: كل مشواري الفني 55 أو 60 سنة ، ما بدأ الفن يدخل مدخول إلا الـ 15 سنة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر “جاي بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش”.. المديفر يرد على محمد عبده بعد قوله “الفن ما يأكل عيش”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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