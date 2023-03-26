محمد عبده يبكي بحرقة بسبب سؤال عن اسباب اعتزاله.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 02:47 صباحاً - بكى الفنان السعودي محمد عبده بحرقة خلال حديثه عن أسباب ابتعاده عن الفن لمدة 4 سنوات.

وقال محمد عبده” إن هذه الفترة مرت بي مصائب كثيرة وأنا أسميها سنين الهوشة، مشيرا: من الدعوة والقاعدة وحرب إيران مع العراق وغزو الكويت ومرض والدتي الذي أودى بحياتها.

ودخل الفنان محمد عبده في نوبة بكاء أثناء استذكاره مرض والدته وحاول إخفاء دموعه ، معلقا: كان لابد لي أن أتوقف وكنت متوقف فقط عن الظهور على المسرح.

وتابع أن التوقف عن الغناء كانت مرحلة توقف ومراجعة للنفس وعوامل نفسية كثيرة.

كما تحدث محمد عبده خلال اللقاء عن علاقته باليمن قائلا: ” أنا في جزء يمني، خوالي من اليمن وأبوي عسيري ونزحنا مع الحسن الإدريسي”، وفق برنامج “الليوان”.

وأشار:” الأدارسة عاصمتها صبيا وتضم الحديدة وباجل وبيت الفقيه إلى أن حصل الصلح ودخل الملك فيصل عام 53 هجري إلى اليمن”.