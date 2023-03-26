رامز جلال يسخر من ياسمين عز بعد حديثها عن كريستيانو رونالد وجورجينا

استقبل رامز جلال، الإعلامية ياسمين عز في ثالث حلقات برنامجه "رامز نيفر إند" بوصلة سخرية متواصلة، في حين أبدت ياسمين عز عن خوفها الشديد.

سخر رامز جلال من ياسمين عز في مستهل الحلقة، بداية من إطلالتها والتي اعتمدت فيها على جمبسوت باللون الأسود مصنوع من الجلد فضلا عن نظارة كبيرة الحجم.

رامز جلال يسخر من ياسمين عز

وتابع رامز سخريته من أسلوب ياسمين عز، مشيرا إلى أنه شرع في برامج المقالب من ١١ سنة وجاء بامرأة صنعت لنفسها نظرية جديدة تعتمد، وقال: "اتسهتني واتنحنحي هاتنجحي… ومعانا النهاردة عروسة مولد خربت نص بيوت مصر وخلت الرجالة تمردت على ستاتها، ومين اللي هايقول لجوزها يا استاذ، رونالدو مين اللي يتفرج عليكي ورضا عبدالعال ميعرفكيش، معانا المزة المسهتنة ياسمين عز.

وتابع رامز: " كيدى فى الستات وغيظى هتبقى تريند فيرى إيزى.. عاملة في الرجالة خبيرة وشكلها بينها وبين الستات غيرة. وانتقد رامز أسلوب ياسمين لا سيما حديثها عن الصوت الصيفي والشتوي"، وسخر من نصائحها التي تقدمها للمرأة في برنامجها.

ويعتمد برنامج رامز على مقلبين، إما الغرافة الدائرة أو المطعم الطائر، وقعت ياسمين في مقلب المطعم الطائر، وقالت ياسمين قائلة: "إى دا قطعنا الأرض، احنا طالعين من الأرض".

وردت ياسمين على أسئلة بخصوص حديثها السابق عن لاعب فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالد ومتابعته لبرنامجها، وقالت: "أنا عارفة أن رونالدو بيتابع برنامجي وجورجينا غزال شارد"، وتجاهلت سؤال بخصوص دفاعها عن المرأة.

وبدأ رامز في تهديد ياسمين عز بصعبات صغير، وقال لها إنه مثل الرجل، وفاجأها رده حينما قالت إن الثعبان حية وليست ذكرا.

ياسمين عز توجه رسالة للنساء

وقال رامز لياسمين إن غالبية النساء سعداء بعدما حدث معها في المقلب بسبب دفاعها عن الرجل، وردت ياسمين: "خليها تفرح في رمضان عشان تقول تعمل لجوزها درينك وأنا أكون مبسوطة".

وقبل ذلك، ردت ياسمين عز من الشامتين في وقوعها ضحية لرامز :"يامدام أنا وعدتك أنك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي، أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،زي مانا فرحتك، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وما تحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك، مشاهدة ممتعة يا مدام".

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