الكويتية هيا مرعشلي في إطلالة إغراء جريئة على البحر اكتسحت رانيا يوسف : شوف عملت ايه

بيروت - ثريا شاهين - يقضي عدد كبير من نجوم الدراما السوري وقتهم الحالي في المصايف وعلى شواطئ البحر نتيجة الارتفاع الكبير النسبي في درجات الحرارة في البلاد وكانت سلافة معمار وأمل عرفة وكندة حنا قد شاركوا جمهورهم عدة صور من اجاوتهم الصيفية وعلى اثر ذلك شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوري في حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت مرعشلي ابنة الراحلة رندا مرعشلي وطارق مرعشلي باطلالة صيفية بامتياز رفقة صديقتها في عرض البحر .

ويشار إلى أنه تم أخيراً تناقل العديد من الأخبار التي أشارت إلى حدوث قطيعة بين الفنانة ووالدها الفنان طارق مرعشلي.

إلا أن الأب نفى هذا خلال حلوله ضيفاً على برنامج “شو في ما في”، حيث أكد أن كل ما يُحكى عن هذا الأمر ليس صحيحاً، موضحاً: “أنا وهيا أصدقاء وفي تواصل بشكل مستمر”.

وتابع أن ابنته تعيش حياتها الخاصة وأنها تستشيره كما تستشير جدّتها الفنانة القديرة ناهد الحلبي. كذلك عبّر عن فخره بما حققته من شهرة، وقال: “الي الفخر إنه تكون مشهورة، اشتغلت على حالها صح وأنا بفتخر ببنوتي”.