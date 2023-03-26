شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 3.. زيدان يعرض الزواج على مهرة والأخيرة تخبره أنها مخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب زيدان (ماجد المصري) إلى منزل مهرة (ياسمين عبد العزيز)، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 ويتعرف على أخواتها ويطلب يدها للزواج، ويخبرها أنه سيقيم لها حفل زفاف كبير ويهتم بها وبأخواتها ويلبي لها ما تحتاجه.

وعندما تتحدث معه مهرة عن أنه متزوج ولديه ابنة، ولكنه يخبرها أنه لم يجد أي شىء مثلها، ويعطيها خاتم من الماس هدية لها، ولكنها ترفض عرضه وتخبره أنها غير موافقة على الزواج منه، لأنها مخطوبة لشخص آخر، وترتدي دبلته من الفضة وتكذب عليه، وما هي إلا دبلة والدها التي وجدتها في المحل.

ينصدم أخوات مهرة من رفضها لزيدان، موضحة لهم أنها غير مناسبة له، وهو ليس مناسبا لها، وعندما تذهب إلى جابر تجده يأكل برفقة ميمي، لتنتهي الحلقة 3 من ضرب نار.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.