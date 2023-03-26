شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 3.. مي فاروق تغنى رباعية.. والعوضي يتعرض لهجوم من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بفتح محل والدها لتنضيفه بعد طلب جابر استئجاره، وتتذكر والدها وذكرياتها معه، وفي تلك الأحداث، تبدأ إحدى أغاني الرباعيات بصوت مي فاروق.

يتسلم جابر (أحمد العوضي) من مهرة المحل لفتحه محل كاوتشات عربيات، ويتحدث سامي (أحمد الرافعي) معه عن ضرورة العمل معه كسائق لنقل الأدوية المغشوشة بدلا من العمل في الورشة من جديد ولكن جابر يرفض ذلك.

يذهب جابر برفقة سامي إلى المكان المحدد من قبل المعلم عربي، وهناك يجد كمين له من قبل رزق (ضياء عبد الخالق) ورجاله بسبب الثأر ويقومون بالهجوم عليه بالسلاح ولكنه يتفادى ذلك حتى مجيئ المعلم عربي وينقذه منهم.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.