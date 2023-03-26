شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3.. محمد رمضان يرفض شرط زينة للزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "جعفر العمدة" رفض بطل العمل الفنان محمد رمضان شرط الفنانة زينة للزواج منه، وطلبت زينة منه أن توافق على الزواج منه مقابل أخذها 40 مليون جنيه لإخراج والدها من السجن الشخصية الذى يجسدها الفنان بيومى فؤاد، إلا أنه وعرض عليها عرض آخر قائلًا: "نتجوز لو حبتيني وعشرتنا كانت حلوة هديكي الفلوس لو ما حبيتينيش أول ما تطلبي الطلاق هطلقك".

وقالت له زينة: "افرض اتجوزنا وكنت بتخدعني" ليرد رمضان: "أبويا الله يرحمه علمني أكون راجل قد كلمته ميعادنا بكرة في مشيخة الأزهر".

ووافقت زينة على الزواج من محمد رمضان في المشهد الأخير من الحلقة الثانية التي عرضت أمس واضطرت للموافقة على هذا الزواج بعد أن رفض محمد رمضان طلبها باستلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل مساعدة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".