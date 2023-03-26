شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 3.. طه القماش ينتقم من رجال "الخواجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة الثالثة من مسلسل سوق الكانتو يتعرض رجال "طه القماش" للضرب من رجالة "الخواجة" ويتدخل البطلجي "علوان" لإنقاذهم من يديهم.

وفي مشهد أخر تحاول "رواية" أو مي عز الدين بيع فساتين من باريس لبعض الزبائن بدعوى أنها تتبع "مدام إيجيت" وهي شخصية وهمية، لكن تدخل "مدام ماري" وتخبر الحاضرين بأن الفساتين كلها مسروقة.

ويعود طه القماش للانتقام لرجالته بضرب رجال "الخواجة" في إحدى البارات، في الوقت الذي يشعل فيه "رشاد الحرامي" النيران" في مخزن "عوض" بالاتفاق مع صاحب المخزن للإيقاع بأمير كرارة.

الحلقة 3 سوق الكانتو

بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل "سوق الكانتو" بمشهد يغازل فيه فتحي عبد الوهاب (رشاد الحرامي) مها نصار(فاطمة) ويحاول أن يهديها قطعة من توب قماش التي كان سرقها من المخزن، لكنها ترفض قبولها بعد أن مسك يدها، ويتضح من المشهد تعلق قلب رشاد بفاطمة وإصراره على الفوز بحبها.

وفي المشهد التالي يظهر ندم فاطمة على وقوفها مع رشاد الحرامي ومسكه ليدها، وتقف أمام احد الأضرحة تعلن ندمها على الأمر، وتلوم نفسها.

تتواصل أحداث الحلقة 3 من مسلسل "سوق الكانتو"، ونرى من خلالها نقاش حاد بين "مدام ماري" صاحبة الأتيليةو "راوية" أو مي عز الدين، وتعايرها الأولى بالديون التي على والدتها، ثم يدخل ابنها يوسف ويبدي إعجابه بجمال رواية، التي تستأذن للانصراف.

وفي مشهد تالي يخبر أمير كرارة "طه القماش" ضابط الشرطة الذي يلاحقه بأن "جابر" لا يعمل لدى مصريين وأنه جزائري فرنسي ولا يعرف ملامح شكله، ويطلب منه ألا يلاحقه بل يبحث عن شخصية جابر أفضل.

كما ترفض فاطمة الزواج من رجل يدعى "سعد" بعد وساطة من خالها محمود البزاوي أو "شحاتة"، وتؤكد لخالها أنه أجبرها على الطلاق من "صالح" الغائب منذ سنوات، لكنه لا يستطيع أن يزوجها غصب عنها.

ويتضح من خلال أحداث الحلقة الـ3 أن "عائشة" متزوجة من "علوان" البلطجي سرا من وراء أهلها، وتطلب منه أن يأتي ليطلب يدها رسميا من عائلتها، ويدور شجار بينهما بسبب ذلك.

قنوات عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.