شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 3.. مايان السيد تذهب لمنزل "عنبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث متسارعة، حيث تعامل الضابط مع يسرا بكل تقدير..واخذها معه فى سيارته احتراما لها ليذهبا إلى النيابة.

كما ذهبت مايان السيد إلي منزل بويكا - عنبة، حتى تجلس عنده لحين خروج والدتها من النيابة، وبسبب مساعدة الضابط أخلت النيابة سبيل الدكتورة سميحة وابنها أدم.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.