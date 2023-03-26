شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 3.. العوضي يخرج مع ياسمين في رحلة نيلية ويطلب استئجار محل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 3 العديد من الأحداث، إذ شعرت مهرة (ياسمين عبد العزيز) أن أحد الرجال يمشي وراءها لتكتشف أنه جابر (أحمد العوضي)، ويأخذها إلى النيل لأكل حمص الشام، ويظل الثنائي يتحدثان ويخبرها أنه يمتلك ورشة في الصعيد تحمل اسم "الكوماندا"، وأنه يريد استئجار المحل الذي في بداية الشارع، لتخبره مهرة أن المحل ملكها هي وأخواتها، وأنها ستقوم بالتحدث مع أخواتها ليستأجره منهم.

يواصل سامي (أحمد الرافعي) عمله في تجارة الأدوية المغشوشة، وتغضب مهرة من حديث أخواتها حول ضرورة استكمال عملها في المصنع، على الرغم من الأزمة التي افتعلها العترة ضدها، لتخبرهم أنها لا تستطيع العودة إلى المصنع مرة أخرى وأنها تفكر في تأجير محل والدهم إلى جابر ويوافقون على ذلك.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.