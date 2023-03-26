شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 3.. مى كساب ضيفة شرف بشخصية "شوقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث متسارعة، حيث ظهرت مى كساب كضيفة شرف فى المسلسل بشخصية شوقية، كما انها ظهرت بشكل جديد وجسم نحيف، وتقابلت مع شيماء سيف زوجة محمد ثروت، وجلستا تأكلان سويا وتسترجعان ذكرياتهما سويا.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من: شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض على قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.