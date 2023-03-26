شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 3.. سائق ياسر جلال يكشف خيانته لزوجته مع مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 3 ، بطولة النجم ياسر جلال، والمعروضة على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، ذهاب ابنة "عمرو" ياسر جلال، إلى مكتب كاستينج دون علم والدها، وذهبت ميمى جمال "والدة عاليا" داليا مصطفى إلى المستشفى لخضوعها لبعض الفحوصات بسبب التعب، وطلب منها الطبيب أن تجرى عملية قسطرة وستكون فى يوم آخر.

وانتقل المشهد إلى "عمرو" ياسر جلال و "بثينة" مي عمر، بعد زواجهما، حيث طلبت منه "بثينة" أن يجلس معها بعض الوقت واصطحبته معها بمنزلها، وأثناء مغادرته للمنزل، وفى لحظة وداع رومانسية، على باب المنزل، جاء السائق الخاص به بعدما طلبت منه زوجته الأولى "عاليا" داليا مصطفى أن يقوم بتوصيل طعام لصديقتها "بثينة"، وانتهت الحلقة بشكل تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة ليكشف السائق خاينة عمرو لزوجته.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.