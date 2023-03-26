شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 3.. ياسر جلال يتزوج رسميا من مى عمر بعد حملها منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، والمذاعة على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بصدمة عمرو "ياسر جلال" بعد ذهابه لمنزله من وجود بثينة "مى عمر" بصحبة زوجته وابنته خوفاً من كشف سر حملها منه.

رفض "عمرو" وجود "بثينة فى منزله، وطلب منها أن تغادر المنزل وتذهب لمنزلها بحجة أن صديقه وشريكه "أمجد" مراد مكرم سيتفعل المشاكل بسبب عدم وجودها بمنزلها.

قام أمجد بالاتصال بـ"بثينة"، ولكنها لم ترد عليه، فيما قامت بالاتصال بـ"عمرو" وطلبت منه أن تقابله والوصول لحل فى مشكلة حملها منه وإنها لن تجهض الطفل، ووعدها بأنه سيقابلها.

تحدث "عمرو" مع "الحج مصطفى" مدير الحسابات لدى شركته واستشاره فى مشكلته على أساس إنها لصديق له، وأقنعه بأنه يجب الزواج من هذه السيدة والاعتراف بنسب الطفل لأن إجهاضه قتلا لنفس وسيكون ذنبه أكبر، وبالفعل اقتنع "عمرو وذهب لمقابلة "بثينة" وأخبرها بأنه سيتزوجها رسميا والاعتراف بالطفل ولكن سيكون الأمر سراً، ووافقت وذهب للمأذون وتم عقد قرانهما.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.







