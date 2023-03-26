شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 3.. أحمد أمين يستعمل الصفارة مجددا ويتحول لعازف أورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة" الذى يتم عرضه على قناة DMC، افتقاد شفيق (أحمد أمين) إلى حياته الأسرية والسعادة التى كان يعيشها، بعدما انغمس فى الحياة العملية، وقضاء وقت طويل في الشركة، وإنهاء الصفقات، فى حين وجد زوجته مُصابة بزيادة الرغبة الشرائية، وكأن لديها شهوة اقتناء الأشياء حتى إن كانت بلا قيمة.

يعيش شفيق حالة كبيرة من الحزن حول ما أضاع من عمره في مع تلك الثروة والأعمال والصفقات ليقرر العودة مرة أخرى إلى ما قبل ذلك باستخدام الصفارة الأثرية السحرية من جديد، ليعود إلى الحدث المهم قبل انطلاق حفل عرض البريزنتيشن الخاص بمشروع برنامجه، ولكن الثلاث دقايق تمر قبل الوصول إلى القاعة، ويتحول إلى عازف “أورج” بأحد الفرق الشعبية التي تحيي الأفراح بالشوارع، ليعيد مهارته فى العزف على الأورج بعدما كان يقوم بذلك أيام المدرسة.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العنين.

مسلسل الصفارة يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.