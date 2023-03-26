شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 3.. هكذا وصف محمد رمضان زوجاته الثلاث لزوجته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الفنان محمد رمضان خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "جعفر العمدة" الذى يعرض على قناة دى إم سى، زوجاته الثلاث لزوجته الجديدة الفنانة زينة، وقال عن مي كساب إنها صاحبة القلب الطيب، فيما وصف الفنانة إيمان العاصي بأنها سكر محلي محطوط على كريمة، وأنها حب الطفولة وبنت الجيران، فيما وصف منة فضالي بأنها فرفوشة البيت.

ووافقت زينة على الزواج من محمد رمضان في المشهد الأخير من الحلقة الثانية التي عرضت أمس واضطرت للموافقة على هذا الزواج بعد أن رفض محمد رمضان طلبها باستلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل مساعدة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".