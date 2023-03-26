شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 3.. ضابط الشرطة يلاحق طه القماش وعائشة متزوجة سرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل أحداث الحلقة 3 من مسلسل "سوق الكانتو"، ونرى من خلالها نقاشا حادا بين "مدام ماري" صاحبة الأتيليه وراوية "مي عز الدين"، وتعايرها الأولى بالديون التي على والدتها، ثم يدخل ابنها يوسف ويبدي إعجابه بجمال راوية، التي تستأذن للانصراف.

وفي مشهد آخر يخبر أمير كرارة "طه القماش" ضابط الشرطة الذي يلاحقه بأن "جابر" لا يعمل لدى مصريين وأنه جزائري فرنسي ولا يعرف ملامح شكله، ويطلب منه ألا يلاحقه بل يبحث عن شخصية جابر أفضل.

كما ترفض فاطمة الزواج من رجل يدعى "سعد" بعد وساطة من خالها محمود البزاوي أو "شحاتة"، وتؤكد لخالها أنه أجبرها على الطلاق من "صالح" الغائب منذ سنوات، لكنه لا يستطيع أن يزوجها غصب عنها.

ويتضح من خلال أحداث الحلقة الـ3 أن "عائشة" متزوجة من "علوان" البلطجي سرا من وراء أهلها، وتطلب منه أن يأتي ليطلب يدها رسميا من عائلتها، ويدور شجار بينهما بسبب ذلك.

قنوات عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.