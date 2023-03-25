شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق أوروبي يزاحم على خدمات ميسي في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يتواجد ضمن اهتمامات أحد الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولا ينوي حتى الآن تجديد عقده أو الاستمرار في حديقة الأمراء.

وكشفت تقارير إعلامية عن اتجاه أحد الأندية الأوروبية الكبرى من أجل التعاقد مع النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، وبطل كأس العالم 2022، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الإعلامي الأرجنتيني سيرخيو جونزاليس، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يعتزم الحصول على توقيع ميسي، وينوي تقديم عرض له.

وأعلن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان، عن رفض التخلي عن خدمات الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، بعد أنباء اقتراب الثنائي من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وحسم الخليفي الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي، الذي ارتبط اسمه بفكرة العودة إلى برشلونة الإسباني، إلا أن المقابل المادي يقف عائقًا نحو إتمام الصفقة.