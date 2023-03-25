شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 3 .. تشييع جثمان سالم نجل الشيخ موسى بعد استشهاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، استشهاد سالم نجل الشيخ موسى، أحد مشايخ قبائل سيناء والمشهود له بمساعدة الأجهزة الأمنية فى مصر، والمخابرات، حيث كان يتواجد سالم بصحبة أفراد الكتيبة وأثناء مداهمتهم لأحد الأنفاق الحاوية لإرهابيين تمكن أحد التكفيريين من الهرب ليواصل سالم الركض وراءه ووقتها تفجر المكان بهما.

ومن ثم شهدت الحلقة تشييع جنازته ومساندة آسر ياسين وضباط من الجيش لوالده فى الجنازة، إذ قدم ابنه دليلاً على إخلاصهم الدائم فى تعاونهم ضد أى عدو يفكر فى الاعتداء على سيناء أو أى شبر من مصر.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 نجاح أفراد الكتيبة فى تنفيذ مهمة فى قلب نفق كان يتضمن إرهابيين وعناصر تكفيرية، كما تمكنوا من القبض على أحد قيادات التنظيم والذى يحمل اسم أبو عمار، وهو ما شكل ضربة أمنية ناجحة تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالى سيناء بقيادة الشيخ موسى "خالد الصاوى" الذى يحرص على إمداد الجيش دائماً بالمعلومات أولاً بأول. كما أبرزت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 تعاون الأجهزة الأمنية وتحديداً فى المخابرات الحربية مع أهالى سيناء مثلما ظهر على لسان الشيخ موسى الذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، حيث قابل آسر ياسين "الضابط" وأخبره بأنه يتعاون مع المخابرات الحربية منذ عام 1968 قائلاً: "إحنا واحد ولما أموت أولادي هيكملوا التعاون معاكو". وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 بدأت بظهور الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى خلال الأحداث، حيث يجسد دور ضابط فى الجيش، خلال مشهد مع زميله الفنان كريم فهمي، وهي المرة الثانية التى يظهر فيها الأخير خلال أحداث المسلسل بعدما سبق أن ظهر خلال أولى مشاهد العمل.

أيضاً شهدت الحلقة تطور الأحداث فى سيناء بعدما انتقل "نور" عمرو يوسف إلى سيناء هو الآخر من أجل مهمة مثلما ظهر خلال مكالمته التليفونية مع أحمد صلاح حسنى.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة، كما يعرض على watch it.