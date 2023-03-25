شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 3.. رجل مجهول يطلق النار على أحمد بدير وابنته تفاديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 3 من مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث اجتمع ضرغام "أحمد بدير" بأولاده، ومن بينهم ابنته كابر "بسمة"، المتزوجة من محمود حافظ، وأثناء حديثهم عن الدكتورة صفية "روبي" وعملية الختان، مر أمامهم شخص مجهول وصوب المسدس ناحية ضرغام وأطلق الرصاص عليه وبمجرد أن رأته كابر حاولت أن تفادي أبوها، فهل أصيبت بالرصاصة هذا ما سنعرفه الحلقة القادمة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.