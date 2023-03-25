شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 3 .. نيللي كريم توافق على الزواج من أحمد عيد وزوجته تضع لها السم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم، أحداثًا شيقة، حيث عرض مسعود "أحمد عيد" على والده "جمال سليمان" الزواج من نادرة "نيللي كريم" بعدما رفض أخوه علاء، ولكن أبوه رفض حتى يحسم علاء موقفه، وذهب بعدها مسعود لحجرة نادرة وقد أحضر لها بعض الهدايا ورأته زوجته التي تشاجرت معه مشاجرة كبيرة بسبب ذهابه لنادرة، بعدها ذهبت نادرة لعبد الجبار وأخبرته أنها توافق على الجواز من مسعود، وقررت زوجة مسعود سميرة الانتقام من نادرة قبل إعلان عبد الجبار خبر الزواج فوضعت السم على طبق كحك وجعلت ابنتها تذهب به لنادرة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.