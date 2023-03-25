شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 3.. روبى تنقذ طفلة من عملية ختان وتهدد الطبيبة بالسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، بمحاولة إيقاف الدكتورة صفية "روبي" جريمة الختان التي تفعلها طبيبة تل شبورة، وتنجح في المحاولة ولكن تهاجمها الطبيبة التي تقوم بالعملية وتهددها روبي بالسجن، ولكن تنكر والدة الطفلة أنها قد جاءت من أجل عملية الختان، ولكنها جاءت من أجل الكشف العادي على طفلتها.

يحاول جلال أحمد رزق إقناع روبي بألا تُصعّد الأمر للنيابة، وأن تكتفي بلفت نظر الطبيبة، خاصة أن كل الحضور شهد معها، وعندما حضر زوجها لبيت العمدة إيهاب فهمي حذروه وهددوه بأن المرة القادمة ستُسجن زوجته إذا ارتكبت تلك الجريمة، وحاول إيهاب فهمي إقناع زوجته بالصبر، وأن تحاول أن تقلل من تلك العمليات وأن الله استخدمها لفضيحة الدكتورة صفية، وأن أهل البلد من المؤكد أنهم سيهاجمونها خاصة أنها ضد عاداتهم وتقاليدهم.

قرر جلال أحمد رزق أن يأخذ الدكتورة صفية روبي عمدة تل شبورة في جولة بالبلد، وزيارتها لشيخ البلد الذي يرقد مريضا في منزله، فذهب به لشيخ البلد صلاح عبد الله الذي رحب بها وأخبرها أن لديه سرا منذ خمسين عام ولم يكشفه لأحد ولكن سيكشفه لها بسبب ارتياحه.

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية صفية الفارس أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.