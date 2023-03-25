شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 3.. صلاح عبد الله يريد كشف سر تل شبورة لروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الكثير من الأحداث، حيث قرر جلال "أحمد رزق" أن يأخذ الدكتورة صفية "روبي" عمدة تل شبورة في جولة بالبلد، وزيارتها لشيخ البلد الذي يرقد مريضاً في منزله، فذهب به لشيخ البلد "صلاح عبد الله" الذي رحب بها وأخبرها أن لديه سرا منذ خمسين عاما ولم يكشفه لأحد ولكن سيكشفه لها بسبب ارتياحه.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.