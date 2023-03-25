شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 3 .. طارق لطفى يبدأ رحلته نحو التغيير ورغبة شقيقه فى ترك العمل بالبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 تحدث رؤوف (طارق لطفي)، مع زوجته شيرين (عائشة بن أحمد) حول حياتهما، ويخبرها أنه يريد تغيير حياتهما للأفضل حتى يعيشا بسعادة، وتقابل شيرين كلامه باستغراب وترد عليه أن حياتهما بالفعل مثالية، ليرد عليها أنه من الضروري إشراكه معها ومع الأولاد في تفاصيل حياتهم، كما يخبرها أنه حجز لها عشاء خاص في مطعم ويريد قضاء الوقت معها.



ومن ناحية أخرى تتحدث شيرين مع صديقتها عن تصرفات رؤوف الجديدة، وأنها تشك أنها مجرد كهرباء زائدة بسبب تعرضه لصدمة كهربائية أثناء تغيير اللمبة، وبالفعل تبدأ تصرفات رؤوف في التغيير ويقرر الذهاب إلى ابنه في التمرين لمفاجآته، ومن ناحية أخرى يريد سيف شقيق رؤوف (حازم إيهاب) ترك البنك الذي يعمل به والدخول شراكة في مشروع مع أحد أصدقائه الذي لجأ إليه لمساعدته في أخذ قرض.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوجيعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.