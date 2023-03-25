شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 3.. طارق لطفى يترك المنزل لزوجته بعد تصاعد الأزمة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 تصاعد المشاكل والأزمة بين رؤوف (طارق لطفي) وشيرين (عائشة بن أحمد)، إذ يحاول رؤوف تحسين حياتهما للأفضل بعد الملل والرتابة اللذين أصابهما وشعوره الدائم بالوحدة، ويقوم بدعوتها على العشاء في أحد المطاعم ليتكلم معها، وخلال الخروج يكون تركيزها الأكبر على الأطفال أو التحدث في مصاريف البيت.

وعندما يحاول رؤوف التحدث معها عنهما وعن حياتهما معا، تأتيها مكالمة من صديقتها مروة التي قررت الطلاق من زوجها، فتترك رؤوف في المطعم وتذهب إليها، مما يحزنه، وعندما تذهب إلى صديقتها تطلب منها المجيء والبقاء في منزلها فترة حتى تتحسن حالتها، وعندما تعود شيرين هي وصديقتها إلى المنزل تجد رؤوف يغادره ويترك المنزل بحقيبة ملابسه، ويقول لها ذاهب إلى أي مكان بعيدا عن المنزل.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.