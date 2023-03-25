شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 3.. "المحشى" سر تلميحات الشغالة لأحمد أمين وزوجته تضبطه متلبسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة" الذى يتم عرضه على قناة DMC، الكشف عن العلاقة التى تربط شفيق (أحمد أمين) بالشغالة التى تعمل فى فيلته (رانيا عبد الناصر) وذلك بعد التلميحات الكثيرة التى قامت بها كلما ترى شفيق وكأن هناك شيئًا ما يحدث بينهما دائما إلا أن شفيق لا يعرف أى شىء عن الأمر لاسيما أنه دخل عالمًا جديدًا قفز فيه 6 سنوات بسبب استخدامه الصفارة الأثرية.





مسلسل الصفارة الحلقة 3.. "المحشى" سر تلميحات الشغالة لأحمد أمين وزوجته تضبطه متلبسًا

ودخل شفيق المطبخ فى وجود الشغالة ليجدها تقدم به مجموعة محاشى ويكتشف أن تلميحاتها الدائمة كانت حول المحشى لاسيما أنها تقدمه له سرًا بسبب زوجته شيرين (أية سماحة) التى تتابع مع زوجها نظام دايت حتى يفقد وزنه، وتدخل شيرين فجأة على شفيق فى المطبخ وتضبطه متلبسًا أثناء أكل المحشى، وتوعده بأنها ستحضر لها الدكتور الخاص بها ليتابع معه نظام الدايت حيث ترغب فى أن يكون زوجها على الموضة وهى "سليم فيت".





مسلسل الصفارة الحلقة 3.. "المحشى" سر تلميحات الشغالة لأحمد أمين وزوجته تضبطه متلبساً

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العينين.

مسلسل الصفارة يعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء

مسلسل الصفارة يعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.