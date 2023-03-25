مسلسل الصفارة الحلقة 3.. "المحشى" سر تلميحات الشغالة لأحمد أمين وزوجته تضبطه متلبسا

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مسلسل الصفارة الحلقة 3.. "المحشى" سر تلميحات الشغالة لأحمد أمين وزوجته تضبطه متلبسًا
ودخل شفيق المطبخ فى وجود الشغالة ليجدها تقدم به مجموعة محاشى ويكتشف أن تلميحاتها الدائمة كانت حول المحشى لاسيما أنها تقدمه له سرًا بسبب زوجته شيرين (أية سماحة) التى تتابع مع زوجها نظام دايت حتى يفقد وزنه، وتدخل شيرين فجأة على شفيق فى المطبخ وتضبطه متلبسًا أثناء أكل المحشى، وتوعده بأنها ستحضر لها الدكتور الخاص بها ليتابع معه نظام الدايت حيث ترغب فى أن يكون زوجها على الموضة وهى "سليم فيت".
مسلسل الصفارة الحلقة 3.. "المحشى" سر تلميحات الشغالة لأحمد أمين وزوجته تضبطه متلبساً
مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العينين.
مسلسل الصفارة يعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء
مسلسل الصفارة يعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.