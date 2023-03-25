شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 3.. رشاد الحرامى يغازل فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل "سوق الكانتو" بمشهد يغازل فيه فتحي عبد الوهاب (رشاد الحرامي) مها نصار (فاطمة)، ويحاول أن يهديها قطعة من توب قماش التي كان سرقها من المخزن، لكنها ترفض قبولها بعد أن مسك يدها، ويتضح من المشهد تعلق قلب رشاد بفاطمة وإصراره على الفوز بحبها.

وفي المشهد التالي يظهر ندم فاطمة على وقوفها مع رشاد الحرامي ومسكه ليدها، وتقف أمام احد الأضرحة تعلن ندمها على الأمر، وتلوم نفسها.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.