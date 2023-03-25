شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 3.. طليق سما إبراهيم يطلب المساعدة من زوجها لنسيانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3، يحاول يوسف (عمر الشناوي) أن يعبر عن إعجابه الشديد بيارا (سارة الشامي) ويشتري لها هدية من أجل استمالتها إليه، ولكنها ترفضه مجددا، وترمي الهدية، كما يذهب طارق (أيمن الشيوي) زوج نجيبة الأول (سما ابراهيم) إلى طه (خالد الصاوي) ويطلب منه مساعدته عن نسيانها مما يغضب طه ويطرده ويهدده بعدم الاقتراب من زوجته مجددا وأنها تركته سابقا واختارته هو

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3، يقوم رؤوف (طارق لطفي) بإيصال ابنه إلى المنزل، وعندما يقابل ابنته (ريتال ظاظا) يخبرها أنه ممكن أن يقوم بإيصالها إلى الدرس هي ورفقاتها، وعندما تسأله إذا كان يعلم صفها الدراسي أولًا فلا يعلم رؤوف، مما يحزن ابنته وتتركه، كما يخبر سيف (حازم إيهاب) سلمى (جلا هشام) أنه قرر أن يقدم على قرض من البنك من أجل المشروع وبعدها يقدم استقالته، ولكن سلمى تنصحه بعدم فعل ذلك لأنه ليس ضامن ما سوف يحدث، وتنصحه بأن الأفضل أخذ إجازة بدلا من الاستقالة.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3، يعرض المسلسل على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفى وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.